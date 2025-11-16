Italiens Weg zur Tennis-Hochburg - Österreich als "Little Italy"?

Der italienische Verband profitiert stark vom 1000er-Turnier in Rom, das nicht nur die Tennis-Begeisterung im Land befeuert, sondern auch jährlich Geld in die Kassen spült, womit wieder kleinere Turniere gefördert werden können.

"Wir haben nicht den Zugang zu diesen Turnieren, die sie haben und auch eine ganz andere Turnierlandschaft, die natürlich langsam wachsen kann. Wenn du als Verband aber kein großes Turnier besitzt, werden dir als Verband irgendwann mal die finanziellen Mittel ausgehen, wenn du nicht eine extrem großzügige Regierung hast. Deshalb müssen wir da kleinere Brötchen backen", beschreibt Melzer im Gespräch mit LAOLA1 die rot-weiß-roten Herausforderungen.

In ähnlich großen Ländern wie den Niederlanden, Slowakei oder Tschechien gäbe es deutlich höhere Förderungen der öffentlichen Hand.

Gutes Scouting ist gefragt

"So blöd das klingt, im Spitzensport ist eben die finanzielle Situation sehr wichtig. Wenn du breitgefächerter fördern kannst, dann erwischt du einfach mehr Talente. Bei uns ist es sehr zentral gesteuert. Du erhältst dadurch nur auf wenige Zugriff, wodurch dir ein paar durch die Finger gehen, weil du nicht so in die Breite gehen kannst. Das bedarf eines sehr guten Scoutings, aber manche bekommst du einfach nicht so gut unter die Augen, um zu sehen, wie gut der oder die wirklich ist. Da müssen wir schauen, dass wir besser werden."

Ein schwieriges Unterfangen. Schließlich sollten Kinder und Jugendliche so früh wie möglich gefördert werden. Trainer wie Günter Bresnik oder Wolfgang Thiem betonen immer wieder, dass das technische Grundgerüst mit 14 Jahren passen sollte, um sich danach auf andere Feinheiten in der Ausbildung konzentrieren zu können.

Oft ist das Potenzial von 10- bis 14-Jährigen aber nicht immer richtig einzuschätzen. Kinder mit späteren Entwicklungssprüngen könnten in Österreich also leichter aus dem System fallen als in einem Land mit den Möglichkeiten von Italien.

"Es ist natürlich trotzdem schön, über die Grenze zu schauen und zu sehen, was möglich wäre", so Melzer. "Man muss sich immer an den Besten orientieren und sich gewisse Dinge abschauen. Auch wenn man das selbst in einer abgespeckten Version machen muss."

Österreich als "Little Italy"?

Seit seinem Amtsantritt im Jänner 2021 versucht Melzer in seiner Funktion als ÖTV-Sportdirektor die Turnierlandschaft in Österreich auszubauen. Jahrelang fand hierzulande kein einziges Challenger-Event statt. In den letzten Jahren etablierten sich mit Tulln, Mauthausen oder Bad Waltersdorf einige neue Standorte.

Österreich als "Little Italy"? Es könnte uns zumindest im Tennis wahrscheinlich nichts Besseres passieren. Aktuell scheint es zumindest so, dass wir hierzulande aber sowieso bereits zumindest bei einem Einzelfall vom Aufschwung des italienischen Tennis profitieren.

Schließlich trainiert mit Lilli Tagger eine unserer größten Nachwuchs-Hoffnungen bereits seit einigen Jahren in unserem südlichen Nachbarland.

Unter der Ägide der ehemaligen Paris-Siegerin Francesca Schiavone versucht sie von der Nähe von Mailand aus den Sprung in die Weltspitze zu schaffen. Ihren italienischen Manager Alex Vittur teilt sie sich mit Superstar Jannik Sinner.