Staatsmeister! Lukas Neumayer kann seinen Titel verteidigen

Lukas Neumayer kürt sich zum vierten Mal in seiner Karriere zum österreichischen Staatsmeister im Einzel!

Im burgenländischen Oberpullendorf kann sich der 23-Jährige gegen Joel Schwärzler mit 6:4, 6:3 durchsetzen.

Nach einer durchwachsenen Leistung im Halbfinale zeigt sich Neumayer im ORF-Interview erleichtert: "Es war wirklich ein gutes Match. Ich habe genau das, was ich mir vorgenommen habe, auf den Platz gebracht."

"Das Ergebnis ist cool, der Sieg ist cool, aber ich finde, noch wichtiger ist, dass ich extrem gut gespielt habe. Es war mir vor dem Match extrem wichtig, dass ich meine Leistung steigern kann, nachdem ich die letzten Tage und Wochen doch ein bisschen gestruggelt habe."

"Mein größter Sieg"

Bei den Frauen hat sich erstmals die Topgesetzte Ekaterina Perelygina durchsetzen können. Bei ihrem ersten Antreten bei den Staatsmeisterschaften schlägt die 19-Jährige ihre oberösterreichische Landsfrau Arabella Koller mit 6:4, 6:0.

Das seit 2024 für Österreich spielende Talent zeigte sich nach ihrem Titel überglücklich: "Ich finde, dass das mein größter Sieg ist, auch wenn ich die Topfavoritin war. Ich bin 2017 nach Österreich gekommen, habe kein Deutsch können. Ich habe nicht gewusst, wie ich das mit Schule und Tennis schaffe, und es war auch die Überlegung, ob sich beides ausgeht. Und heute bin ich Österreichische Staatsmeisterin – unglaublich fühlt sich das an."

Wachablöse im Rollstuhltennis

Schwärzler konnte sich dennoch über einen Titel freuen. Im Doppelfinale kürte er sich zusammen mit Leo Gutjahr zum Staatsmeister. Bei den Damen gewannen Claudia Gasparovic und Leonie Rabl.

Einen Achtungserfolg gab es im Männereinzel beim Rollstuhltennis. Der erst 18-jährige Maximilian Taucher besiegt den achtfachen Staatsmeister Nico Langmann. Das Rollstuhl-Fraueneinzel gewinnt Christina Pesendorfer. Im Rollstuhltennis-Doppel wurde nur der Männer-Bewerb ausgetragen. Martin Hörz-Weber und Josef Riegler küren sich hier zu Staatsmeistern.