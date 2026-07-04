Scharfe Kritik! Doppelspieler nach geplanten Änderungen verärgert

Im Tennis-Doppel könnte es bald zu einer maßgeblichen Änderung kommen!

Es soll zu einer Halbierung der Startplätze bei Tourevents kommen, bei Master-Turnieren sollen 16 Teams spielen können und bei kleineren acht. Vollzogen soll die Änderung 2028 werden. "Dies ist keine kleine Anpassung", kritisieren die Spieler rund um den Weltranglistenersten Henri Patten.

Zudem wird ergänzt, dass "es ein Plan ist, Doppel als tragfähigen Beruf abzuschaffen – getarnt als Kosteneinsparungsmaßnahme."

"Es ist einer der erfolgreichsten Bereiche des Tennissports – und auch ein fester Bestandteil des Amateursports – und birgt das Potenzial für so viel mehr", melden sich die Athleten zu Wort. Das Doppel sei zudem die Identität des Sports.

Finanzielle Bedenken der Spieler

Auch finanziell würde eine solche Änderung große Auswirkungen auf die Sportler haben. "Rechnen Sie selbst aus, was das für alle bedeutet, die nicht unter den Top 30 sind: Es wird unmöglich sein, davon zu leben", schreiben die Betroffenen in einem Statement.

Bemängelt wird außerdem, dass es kaum Rücksprache mit Athleten gebe.

Bei den US-Open gab es im vergangenen Jahr bereits eine Erneuerung beim Mixed-Bewerb. Gespielt wurde an zwei Tagen mit 16 Teams, die Nominierung für reine Doppelspieler sei kaum möglich gewesen, die besten Einzelspieler haben sich über die Ranglistenposition qualifiziert, zudem gab es Wildcards.