Pircher, Anna PIR
Bielinska, Sofiia BIE
Endstand
2:1
2:6 , 7:5 , 6:1
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Juniorinnen-Grand-Slam: Pircher steht in zweiter Wimbledon-Runde

Der 16-jährigen Tirolerin gelingt nach Satzrückstand noch der Einzug in die zweite Runde im Juniorinnen-Turnier in Wimbledon.

Juniorinnen-Grand-Slam: Pircher steht in zweiter Wimbledon-Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anna Pircher ist beim Juniorinnen-Turnier in Wimbledon in die zweite Runde eingezogen.

Der 16-jährigen Tirolerin gelingt gegen die Ukrainerin Sofia Bielinska nach Satzrückstand die Wende, sie gewinnt mit 2:6, 7:5, 6:1.

In Satz eins muss Pircher ein 2:6 hinnehmen, kommt aber mit einem 7:5 im zweiten wieder zurück. Im Entscheidungssatz beweist das ÖTV-Talent ihre Klasse, stellt schnell auf 3:1 und sollte danach kein einziges Game mehr abgeben.

Erster Pircher-Auftritt bei Juniorinnen-Grand-Slam

In der zweiten Runde trifft die 16-Jährige auf die Siegerin aus der Partie Mika Stojsavljevic (GBR) gegen Welles Newman (USA).

Für die Tirolerin ist es der erste Auftritt bei einem Juniorinnen-Grand-Slam. In der Qualifikation hat sie Marianne Angel und Mailuodi Lei geschlagen.

Im WTA-Ranking liegt Pircher auf Rang 903.

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