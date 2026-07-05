Safiullin, Roman SAF
Djokovic, Novak DJO
Endstand
1:3
6:7 , 3:6 , 6:3 , 3:6
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Federer-Rekord gebrochen! Djokovic schafft Viertelfinal-Einzug

Der Sieg über Roman Safiullin ist sein 106. in Wimbledon - damit übertrifft der Serbe sogar Roger Federer.

Federer-Rekord gebrochen! Djokovic schafft Viertelfinal-Einzug Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Novak Djokovic hat einen weiteren Rekord gebrochen!

Der Serbe schlägt im Achtelfinale von Wimbledon Roman Safiullin mit 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3 und gewinnt damit sein insgesamt 106. Match bei diesem Turnier.

Mit dieser Marke übertrifft der "Djoker" sogar seinen langjährigen Rivalen Roger Federer - Djokovic war mit seinem Sechzehntelfinal-Sieg über Arthur Rinkderknech mit dem Schweizer gleichgezogen.

Im Viertelfinale trifft der siebenfache Wimbledon-Sieger (nur Federer hat mehr, acht) auf Alejandro Davidovich Fokina oder Félix Auger-Aliassime.

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