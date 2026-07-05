Premiere für Anna Pircher!

Das österreichische Tennis-Toptalent bestreitet am Sonntag (ab ca. 13:15 Uhr im LIVE-Ticker) ihr erstes Spiel in einem Grand-Slam-Hauptbewerb der Juniorinnen.

In der ersten Wimbledon-Runde bekommt sie es mit der 15-jährigen Sofia Bielinska zu tun. Die Ukrainerin ist immerhin bereits als 1197. in der WTA-Frauen-Weltrangliste klassiert.

Talent bereits auf Erwachsenen-Ebene bewiesen

Damit liegt sie allerdings hinter Pircher, die trotz ihrer 16 Jahre bereits als Nummer 903 der Welt in der Erwachsenen-Weltrangliste aufscheint. Unter anderem erreichte die damals erst 15-jährige Pircher vergangenes Jahr beim W75-Turnier in Wien das Halbfinale.

Auf Juniorinnen-Grand-Slam-Ebene war die Tirolerin bislang noch nie im Einsatz. In Wimbledon kämpfte sich Pircher nach Siegen über Marianne Angel und Mailuodi Lei erfolgreich durch die Qualifikation.

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