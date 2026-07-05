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Serena Williams verletzt sich bei Comeback: "Nicht ready"

Der 44-jährige Tennis-Superstar feierte zuletzt in Wimbledon das Comeback im Einzel. Der Sister-Act im Doppel fällt jedoch aus.

Serena Williams verletzt sich bei Comeback: "Nicht ready" Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Das Doppel-Comeback von Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus fällt aus.

"Es bricht mir das Herz, mich aus dem Doppel zurückziehen zu müssen", vermeldet Serena Williams via Instagram.

Die Rückkehr zum Wettkampf sei ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite ihrer Schwester zu spielen, bedeute ihr alles, schrieb die 44-Jährige.

"Habe alles getan, was ich konnte, aber leider..."

"Ich habe alles getan, was ich konnte, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht ready für den Wettkampf."

Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hatte sich nach eigenen Angaben die Verletzung bei ihrem ersten Einzel seit knapp vier Jahren zugezogen, das sie gegen die Australierin Maya Joint in Wimbledon in drei Sätzen verloren hatte.

Bei Wimbledon-Comeback: Serena Williams muss sich im Generationenduell geschlagen geben >>>

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

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