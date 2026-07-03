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Staatsmeisterschaften: Schwärzler feiert drei Siege an einem Tag

Joel Schwärzler bestreitet bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf drei Matches an einem Tag und holt dabei ebenso viele Siege.

Staatsmeisterschaften: Schwärzler feiert drei Siege an einem Tag Foto: © GEPA
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Joel Schwärzler (ATP-177.) hat einen arbeitsreichen, aber ebenso erfolgreichen Tennis-Donnerstag bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf hinter sich.

Gleich drei Matches bestreitet der 20-Jährige an nur einem einzigen Tag. Der Vorarlberger gewinnt nicht nur jede einzelne Partie, sondern muss nicht einmal einen Satzverlust hinnehmen.

Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegt Schwärzler Nick Ihlenfeld und zieht mit einem 6:0 und 6:4 ins Viertelfinale ein, wo nun Alexander Wagner wartet.

Schwärzler auch im Doppel zweimal erfolgreich

Danach muss die ÖTV-Nummer-vier noch zweimal im Doppel ran: Mit Partner Leo Gutjahr triumphiert er erst über Wenzel Graski/Matthias Ujvary mit 6:4 und 6:3, am Abend lässt das Duo auch noch Thomas Statzberger/Dennis Novak mit 6:2 und 6:3 keine Chance.

Im Doppel-Halbfinale wartet einmal mehr Alexander Wagner, der mit Bastian Berenz spielt.

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