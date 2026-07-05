ÖBV-Herren brauchen in letztem Quali-Spiel Sieg zum Aufstieg

Die Chance ist klein, die Hoffnung stirbt zuletzt.

Österreichs von Ausfällen geplagten Basketballmänner brauchen zum Abschluss der ersten Runde der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 am Montag (18.30 Uhr MESZ, live auf ORF Sport +) in Lettland einen klaren Erfolg, um noch den Sprung in die zweite Qualiphase zu schaffen.

Die Truppe von Coach Aramis Naglic muss in Riga einen Sieg mit mindestens 19 Punkten Differenz herausspielen, damit das Unterfangen noch gelingt.

Geht es nach dem bisherigen Verlauf der Quali, ist das freilich unwahrscheinlich. Den einzigen Sieg in bisher fünf Spielen gab es gegen die Niederlande und der fiel mit 88:87 denkbar knapp aus.

Österreichs Basketballer brauchen hohen Auswärtssieg in Lettland

Weil das Heim-Hinspiel gegen Lettland, den Zwölften der EM 2025, mit 68:86 verloren ging, müsste man nun hoch gewinnen, um sich vorbei an den Balten noch auf Platz drei der Gruppe zu schieben und den Aufstieg zu schaffen.

Für Naglic steht ohnehin die Weiterentwicklung seiner Truppe im Fokus.

"Für uns wird das Duell am Montag erneut eine große Herausforderung. Lettland ist eine hochkarätige Mannschaft, die einen etwas anderen Spielstil an den Tag legt als Polen. Sie spielen schneller und haben hervorragende Werfer in ihren Reihen", sagte der 60-Jährige, der seit Herbst des Vorjahres amtiert.