Krawietz K / Puetz T K/P
Cabral F / Miedler L C/M
Endstand
2:07:6 , 7:6
NEWS
Endstation Achtelfinale! Miedler in Wimbledon ausgeschieden
Der ÖTV-Doppel-Spezialist und sein portugiesischer Partner müssen sich einem deutschen Duo geschlagen geben.
Lucas Miedler und Francisco Cabral müssen nach dem Achtelfinale von Wimbledon die Segel streichen.
Das österreichisch-portugiesische Doppel unterliegt dem deutschen Gespann Tim Pütz und Kevin Krawietz knapp mit 7:6(3), 7:6(7).
Satzball vergeben, Spiel verloren
Die Entscheidung fällt in beiden Sätzen im Tie-Break. Speziell in Satz Nummer zwei geht es dort eng zu.
Bei 7:6 haben Mielder und sein Partner sogar einen Satzball, nachdem man zuvor schon einen Matchball abgewehrt hatte. Doch diesen vergibt man, ehe Pütz/Krawietz ihren zweiten Matchball zum Sieg nutzen.