Krawietz K / Puetz T K/P
Cabral F / Miedler L C/M
Endstand
2:0
7:6 , 7:6
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Endstation Achtelfinale! Miedler in Wimbledon ausgeschieden

Der ÖTV-Doppel-Spezialist und sein portugiesischer Partner müssen sich einem deutschen Duo geschlagen geben.

Endstation Achtelfinale! Miedler in Wimbledon ausgeschieden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lucas Miedler und Francisco Cabral müssen nach dem Achtelfinale von Wimbledon die Segel streichen.

Das österreichisch-portugiesische Doppel unterliegt dem deutschen Gespann Tim Pütz und Kevin Krawietz knapp mit 7:6(3), 7:6(7).

Satzball vergeben, Spiel verloren

Die Entscheidung fällt in beiden Sätzen im Tie-Break. Speziell in Satz Nummer zwei geht es dort eng zu.

Bei 7:6 haben Mielder und sein Partner sogar einen Satzball, nachdem man zuvor schon einen Matchball abgewehrt hatte. Doch diesen vergibt man, ehe Pütz/Krawietz ihren zweiten Matchball zum Sieg nutzen.

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