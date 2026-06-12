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Dominic Thiem schlägt am Wochenende wieder in Wien auf

Wie im Vorjahr nimmt der ehemalige Tennis-Star als Teil des Alt Erlaaer TC an der Wiener Mannschafts-Meisterschaft teil.

Dominic Thiem schlägt am Wochenende wieder in Wien auf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wenn am Wochenende der Wiener Mannschafts-Meister gekürt wird, könnte ein Superstar auf der Siegerliste auftauchen.

Dominic Thiem schlägt wie im Vorjahr wieder für den Alt Erlaaer TC auf, wo Vater Wolfgang eine Tennis-Schule besitzt.

Beim Final Four 2025 sorgte der 32-Jährige für einen großen Fan-Auflauf, der US-Open-Champion von 2020 gewann sein Halbfinal-Spiel gegen Lukas Krainer vom Wiener Athletiksport Club souverän mit 6:2, 6:1.

Das Doppel mit Bruder Moritz ging verloren, im Finale war er nicht mehr dabei.

Gegner im diesjährigen Halbfinale ist der SC Hakoah, im Finale würde der Sieger aus dem Duell zwischen dem Ober St. Veiter TC und dem WAC warten.

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