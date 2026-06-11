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Darts: Starker Auftakt für Österreich bei der Team-WM

Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez lassen gegen China kaum Zweifel am Spielausgang.

Darts: Starker Auftakt für Österreich bei der Team-WM Foto: © IMAGO / Jan Huebner
Textquelle: © LAOLA1
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Das österreichische Team Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez startet überzeugend in den World Cup of Darts!

Im ersten Gruppenspiel gegen China gewinnt Österreich mit 4:1. "The Gentle" und "RJR3" gewinnen das erste Leg deutlich, denn China steht noch bei 305 Punkten, als Suljovic zum 13-Darter auf seiner Doppel-14 checkt.

Rodriguez bleibt cool

Bei eigenem Anwurf gleichen Qingyu Zhan/Xiaochen Zong zwar aus, danach ziehen die Österreicher aber davon. Rodriguez checkt 92 mit zwei Darts und bleibt auch beim ersten Matchdart auf der Doppel-16 cool.

Damit setzt sich die gute Serie von Suljovic/Rusty-Jake Rodriguez beim World Cup fort. Die beiden hatten noch nie einen Average von unter 90 Punkten. Gegen China spielen sie sogar im Schnitt 97,38 Punkte.

Im zweiten Gruppenspiel geht es für Österreich gegen Frankreich. Gewinnt man auch dieses Duell, geht es ins Achtelfinale. Im Jahr 2024 standen Rowby-John Rodriguez und Suljovic im Finale der Team-WM, im Vorjahr schieden "RJR3" und "the Gentle" in der Gruppenphase aus.

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