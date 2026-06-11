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World Cup of Darts: Erste große Überraschung!

Belgien verliert als klarer Favorit in der Gruppenphase gegen Hong Kong.

World Cup of Darts: Erste große Überraschung! Foto: © IMAGO / Jan Huebner
Textquelle: © LAOLA1
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Am 11. Juni ist nicht nur die FIFA WM gestartet, auch der World Cup of Darts 2026 feiert seinen Auftakt.

Und schon am ersten Turniertag gibt es eine Überraschung: Favorit Belgien scheitert im ersten Gruppenphasen-Spiel mit 2:4 gegen Hong Kong.

Dimitri Van den Bergh und Mike De Decker geraten gegen Man Lok Leung/Lok Yin Lee sogar 0:3 in Rückstand. Diesen können sie nicht mehr drehen. In Gruppe B treffen Hong Kong und Belgien noch auf Slowenien. Der Gruppenerste steigt ins Achtelfinale auf.

Österreichisches Duo spielt noch gegen China

Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez steigen ebenfalls noch am heutigen Donnerstag ins Turnier ein.

Für das Team Österreich geht es ab 23.25 gegen China. In Gruppe I gilt Österreich gegenüber China und Frankreich als Favorit aufs Weiterkommen.

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