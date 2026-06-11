World Cup of Darts: Erste große Überraschung!
Belgien verliert als klarer Favorit in der Gruppenphase gegen Hong Kong.
Am 11. Juni ist nicht nur die FIFA WM gestartet, auch der World Cup of Darts 2026 feiert seinen Auftakt.
Und schon am ersten Turniertag gibt es eine Überraschung: Favorit Belgien scheitert im ersten Gruppenphasen-Spiel mit 2:4 gegen Hong Kong.
Dimitri Van den Bergh und Mike De Decker geraten gegen Man Lok Leung/Lok Yin Lee sogar 0:3 in Rückstand. Diesen können sie nicht mehr drehen. In Gruppe B treffen Hong Kong und Belgien noch auf Slowenien. Der Gruppenerste steigt ins Achtelfinale auf.
Österreichisches Duo spielt noch gegen China
Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez steigen ebenfalls noch am heutigen Donnerstag ins Turnier ein.
Für das Team Österreich geht es ab 23.25 gegen China. In Gruppe I gilt Österreich gegenüber China und Frankreich als Favorit aufs Weiterkommen.