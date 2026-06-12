Tip-Off für 3x3 VIENNA presented by win2day!

Am Freitag startet am Wiener Heumarkt das größte 3x3-Turnier der Welt. 46 Teams kämpfen in sechs Bewerben um die Titel, etwa 190 der international besten Spieler:innen dribbeln durch die A1 Arena.

Neben der FIBA 3x3 World Tour und FIBA 3x3 Women’s Series sorgen auch U23- und Wheel-Chair-Teams für Basketball-Action vom Feinsten in der Bundeshauptstadt.

Auch fünf rot-weiß-rote Teams greifen nach den Medaillen.

Bei LAOLA1 bist du LIVE dabei (englischer Kommentar):