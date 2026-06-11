Pünktlich um 7:45 Uhr starten 52 Flights auf der perfekt vorbereiteten Anlage des Golfclubs Schladming-Dachstein in das zur "hotelplanner Tour" zählende Turnier.

156 Spieler aus 30 Nationen rittern um die Gesamtdotation von 300.000 Euro. Die Wettersituation hat sich gegenüber Mittwoch wesentlich gebessert. Trotzdem gehen einzelne Schauer nieder. Die Bedingungen auf dem Platz sind aber ausgezeichnet, das unterstreichen auch die Top-Ergebnisse am 1. Tag.

Bräunig gelingt famose Runde mit 9 Birdies

Der 33-jährige Bräunig glänzt auf dem Par-69-Kurs mit einer fabelhaften 61er-Runde (-8). Neun Birdies steht nur ein Schlagverlust gegenüber. Auf Platz zwei folgt der Südafrikaner Louis Albertse (-7), Platz drei (-6) teilen sich der Engländer Jack Hawksby, der Däne Christian Jacobsen und der Spanier Joel Moscatel, die jeweils eine 63 auf ihrer Scorekarte notieren.

Lokalmatador Matthias Schwab (Bild) bringt eine 66 (-3) ins Clubhaus und meint als bester Österreicher: "Am Beginn habe ich zwei Bogeys gespielt, dann habe ich einen sehr guten Lauf bekommen. Ich bin sehr zufrieden bei meinem Heimturnier schon am 1. Tag ein gutes Resultat erreicht zu haben. Es war schön, dass so viele Zuschauer gekommen sind, das ist positive Energie für mich, ich hoffe, es bleibt so in den kommenden Tagen."

Nemecz muss um den Cut fürchten

Bester heimischer Spieler auf der "hotelplanner Tour" ist bisher Lukas Nemecz: "Ich war sehr froh einen guten Start in Schladming zu erzielen, das ist vor allem bei einem Heimturnier sehr wichtig. Aber leider, dann hat mich dieser Lauf verlassen und ich brauche mit dem Score von eins unter Par morgen eine ganz tiefe Runde, um noch den Cut zu schaffen. Ich bleibe aber optimistisch, denn die Bedingungen sind am Nachmittag scheinbar besser. Der Wind ist nicht so stark wie heute am Vormittag."

Der Grazer liegt nach seiner 68 (-1) auf dem 72. Rang.

Das Leaderboard nach Runde 1 präsentiert drei Österreicher nach 67er-Runden (-2) auf dem geteilten 43. Zwischenrang. Christoph Bleier, Florian Schwaighofer und der Amateur Lukas Boandl dürfen sich damit Hoffnungen machen, nach Runde 2 im Cut zu liegen.

Wittmann senior - 20. Turnier als Veranstalter

Franz Wittmann senior, der das Event früher im GC Adamstal ausgerichtet hat, erklärt nicht ohne Stolz: "Die Interwetten Open 2026 sind für mich als Veranstalter das 20. Turnier, das der Golfclub Adamstal sowie der GC Schladming-Dachstein organisieren."

Darunter zweimal die Alps Tour, sechsmal die Pro Golf Tour, elfmal die Challenge Tour und einmal die European Tour waren die erfolgreichen Stationen für Franz Wittmann senior, der darüber hinaus auch fast acht Jahre Präsident des österreichischen Golf-Verbandes war.