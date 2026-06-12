Shaq kommt nach Österreich – NBA-Legende legt als "DJ Diesel" auf

Shaquille O’Neal zählt zu den größten Namen, die der Basketball-Sport je hervorgebracht hat – nun kommt der US-Amerikaner im Sommer nach Österreich. Allerdings nicht mit Ball und Korbleger, sondern hinter dem DJ-Pult.

Unter seinem Künstlernamen "DJ Diesel" tritt der 54-Jährige am 10. Juli 2026 beim Electric Love Festival am Salzburgring auf. Damit gastiert eine der bekanntesten Sportikonen der NBA auf einem völlig anderen Terrain.

Vom vierfachen Champion zum DJ

O’Neal gewann in seiner aktiven Karriere vier NBA-Titel – drei davon in Serie mit den Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002), einen weiteren 2006 mit Miami Heat. Zudem wurde er einmal als Most Valuable Player (MVP) der NBA ausgezeichnet und zählt bis heute zu den prägenden Gesichtern des Basketballs. 1996 wurde O'Neal mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft Olympiasieger im eigenen Land.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb "Shaq" dem Sport treu – als TV-Experte, aber auch als Entertainer. Weniger bekannt: Bereits seit seiner Jugend beschäftigt sich der 2,16 Meter große Center mit Musik.

Als "DJ Diesel" hat sich O’Neal in den vergangenen Jahren auch in der internationalen EDM-Szene etabliert. Auftritte bei Festivals wie dem Tomorrowland oder dem Electric Daisy Carnival in Las Vegas gehören längst zu seinem Portfolio.

Auftritt beim Electric Love Festival

Beim Electric Love Festival 2026 wird "Shaq" auf der Club-Circus-Bühne auftreten. Das Festival zählt zu den größten Electronic-Music-Events Europas und findet von 9. bis 11. Juli am Salzburgring statt.