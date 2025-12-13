NEWS

Wolfgang Thiem startet KI-Tennisprojekt

Wolfgang Thiem startet mit "Goatly“ ein neues, KI-gestütztes Tennisprojekt.

Wolfgang Thiem startet KI-Tennisprojekt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Wolfgang Thiem sorgt mit einem neuen Innovationsprojekt für Aufmerksamkeit.

Der renommierte österreichische Tennistrainer ist Mitentwickler der KI-gestützten Trainingsplattform "Goatly“, die das Training mit Ballmaschinen deutlich vereinfachen und auf ein neues Qualitätsniveau heben soll.

Herzstück von Goatly ist eine App, die kompatible Ballmaschinen wie Lobster oder Spinshot vollautomatisch steuert. Geschwindigkeit, Spin, Platzierung und Rhythmus werden von künstlicher Intelligenz angepasst, sodass Spieler ohne technische Vorkenntnisse sofort trainieren können.

Hohe Trainingsqualität für alle

Die Plattform setzt auf strukturierte, einstündige Trainingseinheiten mit Voice-Guidance und ergänzenden Video-Tutorials. Ziel ist es, Trainingsqualität aus dem Spitzensport für alle zugänglich zu machen – vom Hobbyspieler bis zum Nachwuchsathleten.

Ein besonderer Fokus liegt auf Barrierefreiheit: Auch Rollstuhlfahrer erhalten angepasste Trainingsprogramme.

Gründer von “Goatly” ist Esat Demir, Wolfgang Thiem hat sich als Investor dem Projekt angeschlossen.

Tennis Sport-Mix Wolfgang Thiem