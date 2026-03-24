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Geheimnis gelüftet: Thiem-Rückkehr auf virtueller Ebene

Mit großer Spannung wurde die Ankündigung von Dominic Thiem bezüglich einer Rückkehr auf die ATP-Tour erwartet. Doch seit Montag ist klar, dass es sich nur um einen Marketing-Gag handelt.

Geheimnis gelüftet: Thiem-Rückkehr auf virtueller Ebene Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit seiner Ankündigung, seine Reise im Tennis-Zirkus werde weitergehen, sorgte Dominic Thiem am vergangenen Donnerstag für Aufsehen.

In welcher Rolle? Dominic Thiem kündigt Rückkehr auf die Tour an >>>

Die Spekulationen reichten von einem Trainerengagement bis hin zu einer Tätigkeit als TV-Experte. Am Montag hat der 32-Jährige Licht ins Dunkel gebracht und aufgeklärt, was hinter der Ankündigung steckt.

Der ehemalige Topspieler wird im Vorfeld des ATP Masters 1000-Turniers in Monte-Carlo als Coach von Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Novak Djokovic in Erscheinung treten - jedoch nur auf virtueller Ebene. Beim angekündigten Comeback handelt es sich um einen Marketing-Gag für die ATP Fantasy App.

Bei ATP Fantasy kann man sich sein eigenes Team zusammenstellen und gegen Freunde, Familie und Tennisfans aus aller Welt antreten. "Melde dich an und schaue, ob du gegen mein Team gewinnen kannst", wirbt der US-Open-Sieger von 2020. "Zeige, dass du ein wahrer Tennis-Experte bist."

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