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Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Zeynep Sönmez

Für Österreichs Nummer eins im Frauen-Tennis geht es am Donnerstag in 's-Hertogenbosch um den Einzug ins Viertelfinale.

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Zeynep Sönmez Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova steht beim WTA-250-Rasenturnier im niederländischen 's-Hertogenbosch im Achtelfinale und trifft dort am Donnerstag um 11:00 Uhr (LIVE-Ticker >>>) auf die Türkin Zeynep Sönmez.

Potapova (WTA-27.) setzte sich in der ersten Runde am Mittwoch in drei Sätzen gegen die Lokalmatadorin Suzan Lamens (WTA-125.) durch (Spielbericht >>>). Es war ihr erstes Spiel auf Rasen in diesem Jahr.

Die 24-jährige Sönmez besiegte in Runde eins die US-Amerikanerin Katie Volynets mit 6:3, 2:6, 6:3.

Anastasia Potapova - Zeynep Sönmez im LIVE-Ticker:

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Sinja Kraus
Melanie Schnell

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