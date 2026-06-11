Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Zeynep Sönmez

Anastasia Potapova steht beim WTA-250-Rasenturnier im niederländischen 's-Hertogenbosch im Achtelfinale und trifft dort am Donnerstag um 11:00 Uhr (LIVE-Ticker >>>) auf die Türkin Zeynep Sönmez.

Potapova (WTA-27.) setzte sich in der ersten Runde am Mittwoch in drei Sätzen gegen die Lokalmatadorin Suzan Lamens (WTA-125.) durch (Spielbericht >>>). Es war ihr erstes Spiel auf Rasen in diesem Jahr.

Die 24-jährige Sönmez besiegte in Runde eins die US-Amerikanerin Katie Volynets mit 6:3, 2:6, 6:3.

Anastasia Potapova - Zeynep Sönmez im LIVE-Ticker: