Sinner schwärmt von Tagger: "Hat alles für die Weltspitze"

Große Stücke hält Jannik Sinner auf Österreichs Top-Talent Lilli Tagger.

"Ich habe sie schon länger nicht mehr spielen gesehen, aber sie ist ein sehr großes Talent", schwärmt der Weltranglisten-Zweite im Rahmen einer Pressekonferenz bei den Erste Bank Open auf Nachfrage von LAOLA1.

Der Südtiroler teilt mit der 17-jährigen Osttirolerin mit Alex Vittur den Manager und ist damit quasi eine Art Teamkollege.

Gecoacht wird Tagger bekanntlich von der ehemaligen French-Open-Gewinnerin Francesca Schiavone in deren Tennis-Akademie in der Nähe von Mailand.

"Lilli hat ein sehr gutes Team hinter sich mit Schiavone und ihrem Athletik-Trainer. Das ist alles sehr professionell", sieht Sinner Österreichs Tennis-Hoffnung gut aufgehoben.

Tagger kratzt bereits an den Top 200

Bei den French Open kürte sie sich zur ersten Grand-Slam-Junioren-Siegerin Österreichs. Nach Wimbledon wechselte sie vollständig auf die Erwachsenen-Tour. In den vergangenen Wochen überzeugte Tagger mit zwei W75-Turniersiegen, womit sie als Weltranglisten-229. Bereits ordentlich an den Top 200 anklopft.

Als große Stärke streicht Sinner vor allem ihre Persönlichkeit heraus. "Sie ist eine ganz einfache Frau bzw. Gitsche, wie man bei uns sagt (Anm.: junges Mädchen)."

"Sie geht auf den Platz und spielt. Sie redet nicht viel und hat eine gute Mentalität. Das ist schon Gold wert in unserem Sport", so Sinner, der ebenfalls dafür bekannt ist, bei seinen Matches sehr ruhig und kontrolliert zu agieren.

Sinner warnt vor zu viel Druck

Der Südtiroler weiß aber auch, dass es nicht leicht ist, als hoffnungsvolles Talent nach oben zu kommen. "Im Rampenlicht zu stehen, wenn man sehr jung ist, ist nicht einfach. Die Presse kann viel Druck machen, je ruhiger ihr da bleibt, umso besser. Es kann sehr stressig sein, wenn man 16, 17 Jahre alt ist."