Duckworth, James DUC
Sinner, Jannik SIN
Endstand
0:3
1:6 , 4:6 , 2:6
NEWS

Sinner stürmt in die dritte Australian-Open-Runde

Der Südtiroler lässt einem australischen Wild-Card-Spieler keine Chance.

Sinner stürmt in die dritte Australian-Open-Runde Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Titelverteidiger Jannik Sinner überzeugt auch bei seinem zweiten Auftritt bei den Australian Open 2026.

Der italienische Weltranglisten-Zweite fegt in Melbourne über den australischen Wild-Card-Starter James Duckworth mit 6:1, 6:4, 6:2 hinweg.

Sinner gab damit im bisherigen Turnierverlauf insgesamt nur zehn Games ab.

Als nächster darf sich der US-Amerikaner Eliot Spizzirri gegen den Südtiroler versuchen. Es wird keine leichte Aufgabe für den Weltranglisten-85.

Alleine bei seinem Zweitrunden-Erfolg über den Chinesen Yibing Wu stand Spizzirri mit 3:43 Stunden Spielzeit länger am Platz als Sinner bei seinen beiden Partien insgesamt (2:57 Stunden).

Altstar Wawrinka gewinnt Tennis-Marathon

Am längsten stand am Donnerstag in Melbourne Altstar Stan Wawrinka am Platz: Der 40-jährige Schweizer zwingt den französischen Qualifikanten Arthur Gea mit 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) in die Knie.

Der dreifache Grand-Slam-Sieger trifft nun auf den an neun gesetzten Taylor Fritz (USA), der gegen Vit Kopriva (CZE) mit 6:1, 6:4, 7:6 (4) ohne Satzverlust bleibt.

