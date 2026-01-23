Alcaraz, Carlos ALC
Moutet, Corentin MOU
Endstand
3:0
6:2 , 6:4 , 6:1
NEWS

Australian Open: Carlos Alcaraz löst Ticket für das Achtelfinale

Der spanische Weltranglistenerste gibt sich gegen einen Franzosen keine Blöße. Nun wartet auf Alcaraz ein ehemaliger Top-Ten-Spieler und ehemaliger Melbourne-Halbfinalist.

Australian Open: Carlos Alcaraz löst Ticket für das Achtelfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Carlos Alcaraz steht souverän im Achtelfinale der Australian Open 2026.

Der 22-jährige Spanier gewinnt sein Drittrundenduell gegen den Franzosen Corentin Moutet (ATP-Nr. 37) in zwei Stunden und sieben Minuten klar mit 6:2, 6:4 und 6:1.

Der Weltranglistenerste und Titelfavorit bleibt im Turnier damit weiter ohne Satzverlust, zuvor bezwang er schon Lokalmatador Adam Walton und den Deutschen Yannick Hanfmann.

Jetzt gegen Paul

Nun wartet auf Alcaraz aber ein erster Härtetest: Er trifft nun auf den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP-Nr. 20), der noch im Sommer 2025 auf Platz acht der ATP-Weltrangliste stand und bei den Australian Open 2023 im Halbfinale stand.

Der 28-Jährige ist bisher ebenfalls ohne Satzverlust, setzte sich zum Auftakt gegen Landsmann Kovacevic und den Argentinier Tirante durch. In der dritten Runde führte er mit 6:1 und 6:1 gegen Misolic-Bezwinger Davidovich Fokina (ATP-Nr.14), ehe der Spanier verletzungsbedingt aufgeben musste.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Daniil Medvedev (ATP-Nr. 12) und der talentierte US-Amerikaner Learner Tien (ATP-Nr. 29), die nun im Achtelfinale aufeinandertreffen.

