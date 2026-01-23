Zverev, Alexander ZVE
Norrie, Cameron NOR
Endstand
3:1
7:5 , 4:6 , 6:3 , 6:1
NEWS

Australian Open: Zverev und de Minaur im Achtelfinale, Rublev out

Während der Weltranglistenerste trotz eines kleineren Wacklers in die nächste Runde einzieht, muss Rublev vorzeitig die Segel streichen.

Australian Open: Zverev und de Minaur im Achtelfinale, Rublev out Foto: © GETTY
Alexander Zverev marschiert ins Achtelfinale der Australian Open 2026.

Der Weltranglistendritte bezwingt den ehemaligen Top-Ten-Spieler Cameron Norrie (ATP-Nr. 27) in Runde drei mit 7:5, 4:6, 6:3 und 6:1.

Zwischenzeitlich kassiert der 28-Jährige zwar den Satzausgleich, findet dann aber wieder besser ins Spiel und hält seinen Grand-Slam-Traum am Leben.

Norrie liefert lange eine ordentliche Vorstellung ab, kann acht von 14 Breakbälle abwehren, ist aber nicht zwingend genug und kann mit dem Level von Zverev meist nicht mithalten. Zverev schlägt insgesamt 52 Winner, sein britischer Kontrahent nur 29. Dazu überzeugt der Deutsche mit 16 Assen.

Früh vorbei ist das Turnier hingegen für den ehemaligen Weltranglistenfünften Andrey Rublev (ATP-Nr. 15), der dem Argentinier Francisco Cerundolo (ATP-Nr. 21) mit 3:6, 6:7 (4) und 3:6 unterliegt und weiter seine Form sucht. Der Südamerikaner fordert im Achtelfinale nun Zverev.

De Minaur besiegt Tiafoe

Ebenfalls im Achtelfinale steht der an Position sechs gesetzte Lokalmatador Alex de Minaur, Australiens heißestes Eisen beim "Happy Slam". Er kann den US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP-Nr. 29) mit 6:3, 6:4 und 7:5 glatt in drei Sätzen bezwingen.

Für ihn geht es nun entweder gegen Alexander Bublik oder Tomas Martin Etcheverry.

