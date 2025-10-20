Dominic Thiem macht Österreichs Tennis Hoffnung

Bei den österreichischen Tennis-Männern herrscht vor dem Start der Erste Bank Open eine gewisse Katerstimmung.

Schließlich gab es im Jahr 2025 durchaus einiges zu feiern für die ÖTV-Asse. Sebastian Ofner legte im Frühjahr ein erfolgreiches Comeback hin, erreichte unter anderem das Halbfinale beim ATP-250-Turnier in Genf.

Filip Misolic schaffte es erstmals in seiner Karriere in die Top 100. Und zu guter Letzt zog die ÖTV-Truppe mit einem 3:2-Sieg gegen Ungarn ins Davis-Cup-Final-Turnier in Bologna ein.

Auf der ATP-Tour läuft es allerdings schon seit einiger Zeit unrund. Ofner verlor zuletzt sieben Mal in Folge in Runde eins, Misolic hat mittlerweile auch schon sechs Niederlagen hintereinander auf dem Konto.

Thiem macht sich keine Sorgen

"Grundsätzlich sehe ich die Gegenwart und Zukunft des österreichischen Tennis gut", sieht Dominic Thiem im Gespräch mit LAOLA1 aber noch keinen allzu großen Grund zur Sorge.

"Auch wenn Ofi und Miso jetzt eine ordentliche Niederlagen-Serie haben, war das Gesamtjahr für beide positiv. Ofi ist ja schon sehr verletzungsgeplagt und hat das Comeback gut hinbekommen. Das nach einem Comeback irgendwann ein Einbruch kommt, ist auch nicht so überraschend", weiß Thiem, der seine Karriere im Vorjahr nach einer schweren Handgelenksverletzung schon mit 31 Jahren beenden musste.

Aufgrund seiner körperlichen Probleme sagte Ofner auch sein Antreten bei den Erste Bank Open ab. Der 29-jährige Steirer will die Zeit nutzen, um wieder fit zu werden.

"Ich hoffe, dass er nächstes Jahr schmerzfrei spielen kann. Miso hat es in die Top 100 geschafft – das ist ein Riesen-Meilenstein! Dass nach so einem Erfolg ein kleiner Einbruch kommt, ist auch ganz normal."

Schwärzler auf einem guten Weg

Neben den beiden etablierten ÖTV-Assen sieht Thiem auch Joel Schwärzler auf einem guten Weg. Der 19-jährige Vorarlberger ist seit ein paar Monaten unter den Fittichen von Trainer Markus Hipfl und arbeitete sich in dieser Zeit nahe an die Top 200 nach vorne.