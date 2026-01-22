Kitzbühel bekommt ein Frauen-Tennis-Turnier

Kitzbühel bekommt ein neues Tennis-Turnier.

Von 13. bis 19. Juli 2026 findet in der Gamsstadt ein WTA-125-Turnier statt.

Das neue Sandplatz-Turnier steigt damit direkt vor dem seit 1945 fast alljährlich stattfindenden Männer-Turnier (Kategorie ATP-250).

Mit dem Frauen-Finale und dem Beginn der Männer-Qualifikation treffen sich in diesem Sommer sogar beide Geschlechter.

Erstes Frauen-Turnier in Kitzbühel seit über 30 Jahren

Die bisher letzte Ausgabe eines Kitzbüheler Frauen-Turniers fand 1993 statt.

"Es war ein lang gehegter Wunsch von uns, dass wir das Damen-Tennis wieder nach Kitzbühel holen", sagte Florian Zinnagl, der Geschäftsführer des Generali Open Kitzbühel, bei einem Pressetermin im Rahmen der Hahnenkamrennen.

"Es ist unser Ziel, dass wir die Österreicherinnen alle herbekommen, ob das die Lilli Tagger, Sinja Kraus oder die Julia Grabher ist."

Kitzbühel-Turnierdirektor Herbert Günther: "Kitzbühel hat eine große Tradition beim Männer-Turnier. Viele wissen aber nicht, dass auch fast 50 Jahre ein Frauen-Turnier ausgetragen worden ist. Nun hat es eine Pause von 30 Jahren gegeben. Jetzt wollen wir wieder die großen Namen herbekommen", verweist Günther auf frühere Teilnahmen von Stars wie Billie Jean King oder Evonne Goolagong.

"Auch Babsi Schett war hier. Wir haben eine Riesenfreude. Das wird ein Tennis-Fest der Superlative werden."

Amstetten in der Woche nach Kitzbühel

Im Anschluss an die neue Kitzbühel-Woche findet das aufstrebende ITF-Turnier in Amstetten statt. Dieses wird von einem W75- auf ein W100-Event upgegradet.

Die WTA-125-Serie bildet den Unterbau zu Turnieren der Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen (WTA).

Das aktuell größte Frauenturnier Österreichs ist das Upper Austria Ladies in Linz (WTA-500/Hartplatz), das 2026 ab 5. April gespielt wird. Auch in Wien gab es zuletzt Bestrebungen, neben dem Stadthallen-Turnier der Männer ein Frauen-Turnier aus der Taufe zu heben.

Mit dem im September ausgetragenen W75-Turnier im Tennisclub La Ville gibt es zudem bereits seit vielen Jahren ein Challenger-Turnier in der Bundeshauptstadt.