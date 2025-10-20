Ofner: "Der Körper hat signalisiert, es geht nicht mehr"

Sebastian Ofner ist es gewohnt, mit Rückschlägen umzugehen.

Nach einer Fersen-Operation im Jahr 2022 kämpfte er sich im Folgejahr in beeindruckender Art und Weise auf die ATP-Tour zurück.

Der Steirer schaffte nicht nur den erstmaligen Sprung in die Top 100, sondern kletterte im ATP-Ranking im Jahr 2024 sogar bis auf Position 37 nach oben.

Starkes Comeback im Frühjahr nach neuerlicher OP

Doch ausgerechnet am vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere ereilte ihn erneut der Verletzungsteufel. Ofner musste sich Ende des vergangenen Jahres erneut einer Operation – diesmal an beiden Fersen – unterziehen.

Wieder bewies sich der ÖTV-Daviscupper als Stehaufmännchen. Bei seinem Comeback im Frühjahr ließ er schnell wieder an alte Zeiten erinnern.

Beim 1000er-Turneir in Rom schlug er nach erfolgreicher Qualifikation US-Star Frances Tiafoe, danach zog er beim 250er in Genf ins Halbfinale ein.

Seit Sommer sieglos

Im Sommer kam jedoch Sand ins Getriebe. Ofner rutschte von einer Auftaktniederlage in die andere. Seit Wimbledon Anfang Juli ist er sieglos.

Er sprach von Problemen mit dem Handgelenk, nahm sich eine Pause, doch auch beim Comeback im Herbst klappte es nicht nach Wunsch.

Knochenmarksödem und Beinhautreizung

Nach Auftaktniederlagen in Shanghai und Stockholm in der letzten Woche verkündete Ofner nun am Montag in der Wiener Stadthalle im Rahmen der Erste Bank Open: "Die Saison ist für mich vorbei!“

Kern des Problems ist die linke Ferse, die Ofner schon seit seinem Comeback zu Jahresbeginn zu schaffen macht. "Es dürfte ein Knochenmarksödem in der Ferse mit einer intensiven Beinhautreizung in der Ferse sein", erklärt der Steirer.

"Es ist nichts Gravierendes, aber eine relativ zähe Geschichte", so Ofner, der seit seinem Comeback unter Schmerzen gespielt hat.

Ofner: "Ich habe mir selber eingeredet, dass es besser wird"

"Ich habe mir selber eingeredet, dass es besser wird. Ich hab seit meiner Rückkehr kein einziges Match oder Training schmerzfrei gespielt."

Im Sommer habe er nach der durch die Handgelenksprobleme erzwungenen Pause versucht, "es wieder raufzuschrauben, aber der Körper hat mir signalisiert, dass es nicht mehr geht."