Australian Open: Potapova nach starkem Match gegen Sabalenka out

Österreich ist bei den Australian Open in Melbourne im Einzel nicht mehr vertreten.

Die seit Jahresbeginn für Rot-weiß-rot spielende Anastasia Potapova verliert am Freitag gegen die Topfavoritin und Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus nach einer starken Leistung in Runde drei nach 2:02 Stunden mit 6:7(4),6:7(7).

Die gebürtige Russin hatte dabei im zweiten Durchgang unter anderem eine 6:3-Führung im Tiebreak und insgesamt sogar vier Möglichkeiten zum Satzgleichstand, die Sabalenka aber abwehrte. Die 24-Jährige verzichtete nach dem verpassten Achtelfinale auf das Doppel.

Vor Potapova mussten beim "Happy Slam" bereits Julia Grabher und Filip Misolic die Segel streichen.

Trotz der Niederlage hat sich Potapova viel Selbstvertrauen geholt. "Ich wollte da rausgehen und sehen, wie weit ich bin. Wie sich gezeigt hat, bin ich nicht so weit weg. Wenn ich Aryna in zwei Tiebreaks zwingen kann, kann ich den Rest der Tour auch fordern. Ich bin wirklich happy, wie die Woche gelaufen ist und wie ich mich verbessert habe", stellte die Rechtshänderin fest.

Viel Lob von Sabalenka

Aryna Sabalenka, die Potapova nach dem Match herzlich umarmt hat, zollte ihrer Gegnerin viel Lob.

"Sie hat unglaubliches Tennis gespielt. Ich war ständig in der Defensive und es gibt Tage, an denen man einfach nur kämpfen muss", sagte die Nummer eins der Frauen. Sie sei emotional "völlig durcheinander" gewesen. "Wie durch ein Wunder habe ich diesen Sieg trotzdem errungen." Sie trifft jetzt auf Kanadas Riesenhoffnung, die 19-jährige Victoria Mboko.

Eine allzu lange Pause will Potapova trotz ihrer Verletzung nicht einlegen. Anfang Februar steht das Turnier in Cluj-Napoca (Rumänien) auf dem Programm. "Ich möchte dort so viele Matches wie möglich spielen und vielleicht erstmals meinen Titel verteidigen." Danach stehen u.a. Doha, Dubai und Indian Wells auf dem Programm.