Australian-Open-Quali LIVE: Elena Pridankina - Lilli Tagger
Die 17-jährige Osttirolerin will in der zweiten Qualifikationsrunde den nächsten Schritt Richtung Hauptbewerb machen. LIVE-Infos:
Auf dem Weg in den Hauptbewerb der Australian Open trifft Lilli Tagger in der zweiten Qualifikationsrunde auf die Russin Elena Pridankina (ca. 4:40 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die 17-jährige Osttirolerin hatte zum Quali-Auftakt gegen Xinyu Gao aus China ihre Probleme. Den ersten Satz verlor das ÖTV-Juwel, setzte sich nach knapp drei Stunden Spielzeit aber noch mit 3:6, 7:5, 6:3 durch.
Pridankina (WTA-189.) hatte mit Diane Parry (FRA), der Nummer 13 der Quali-Setzliste, weitaus weniger Mühe. Die 20-Jährige gewann mit 6:3, 6:2.
In der Nacht auf Mittwoch sind aus ÖTV-Sicht auch Sebastian Ofner (0:00 Uhr MEZ vs. Nishesh Basavareddy/USA) und Jurij Rodionov (ca. 3:30 Uhr MEZ vs. Zachary Svajda/USA) im Einsatz.