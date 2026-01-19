Misolic, Filip MIS
Davidovich Fokina, Alejandro DAV
Heute 03:20 Uhr
NEWS

Australian Open LIVE: Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina

Österreichs einziger Vertreter bei den Männern geht gegen den an 14 gesetzten Spanier als klarer Außenseiter ins Spiel. LIVE-Infos:

Australian Open LIVE: Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Filip Misolic erwartet zum Auftakt der Australian Open mit dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina eine hohe Hürde. Das Spiel ist am Montag als dritte Partie nach 1:00 Uhr angesetzt - im LIVE-Ticker >>>

Der 24-jährige Steirer ist Österreichs einziger männlicher Vertreter im Hauptbewerb des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Lukas Neumayer, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov scheiterten allesamt in der Qualifikation.

Misolic geht als klarer Außenseiter in das Duell, die Nummer 82 der ATP-Weltrangliste ist zudem noch auf Formsuche. Bei den ATP-250-Turnieren in Brisbane und Adelaide war für Österreichs Nummer eins jeweils schon in der Qualifikation Schluss.

Davidovich Fokina, in der ATP-Weltrangliste auf Position 15 gereiht, erreichte in Adelaide dagegen das Halbfinale. Davor setzte es in Brisbane das Aus bereits in der ersten Runde.

Es ist das erste Duell der beiden Protagonisten auf der ATP-Tour.

Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina im LIVE-Ticker:

