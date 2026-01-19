NFL-Playoffs: Spielplan für die Championship Games

Viele Spiele trennen uns nicht mehr von Super Bowl LX!

Nach der Divisional-Round der NFL-Playoffs steht fest, welche vier Teams am kommenden Wochenende die beiden Championship-Games gegeneinander bestreiten werden.

In der AFC sind das die Denver Broncos und die New England Patriots, in der NFC die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams. Die Sieger treffen am 9. Februar 2026 (00:30 Uhr) in Santa Clara in der Super Bowl aufeinander.

Der Spielplan der Championship Games:

Sonntag (25.1.), 21:00 Uhr (MEZ):

AFC Championship Game: Denver Broncos (#1) - New England Patriots (#2)

Montag (26.1.), 00:30 Uhr (MEZ):

NFC Championship Game: Seattle Seahawks (#1) - Los Angeles Rams (#5)