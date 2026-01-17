NEWS

Spieltermine für ÖTV-Asse bei Australian Open fixiert

Potapova wird bereits in der Nacht auf Sonntag ins Turnier starten. Misolic und Grabher folgen am Montag bzw. Dienstag.

Spieltermine für ÖTV-Asse bei Australian Open fixiert Foto: © GETTY
Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova eröffnet aus heimischer Sicht die Tennis-Australian-Open.

Die 24-Jährige trifft am Sonntag in der ANZ Arena von Melbourne im vierten Match auf die Niederländerin Suzan Lamens. Filip Misolic spielt gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina im dritten Montag-Match auf Court 13 (jeweils nach 1.00 Uhr MEZ).

Julia Grabher wird erst am Dienstag eingreifen, da ihre Gegnerin Elisabetta Cocciaretto am Samstag noch im Hobart-Einsatz war.

Erster WTA-Titel für Grabher-Gegnerin

Die Italienerin gewann auch prompt ihren ersten WTA-Titel, gab der als Nummer drei gesetzten US-Amerikanerin Iva Jovic mit 6:4,6:4 das Nachsehen.

Tschechische Turniersiege gab es bei den Männer-Turnieren in Adelaide und Auckland durch Tomas Machac bzw. Jakub Mensik.

Aus dem Doppel-Endspiel von Auckland ging der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway als Verlierer heraus, das Duo unterlag den ebenso ungesetzten Franzosen Theo Arribage/Albano Olivetti 6:7(2),4:6 (Hier nachlesen >>>).

