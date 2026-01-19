Williams-Magic zu wenig! Rams gewinnen Overtime-Krimi in Chicago

Die Los Angeles Rams (#5) komplettieren das Championship-Game-Weekend der NFL-Playoffs.

Die Rams setzen sich am Sonntag im letzten Spiel der Divisional-Round-Playoffs auswärts bei den Chicago Bears (#2) mit 20:17 nach Overtime durch.

Los Angeles ist im Schneefall von Chicago Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit sieben Punkte voran, ehe Caleb Williams seine Bears mit einem der spektakulärsten Plays der NFL-Geschichte (Video unten) noch in die Overtime rettet.

In der Verlängerung wirft der Bears-Quarterback jedoch seine dritte Interception des Tages, und Kicker Harrison Mevis wird zum Helden der Rams.

Im NFC Championship Game am kommenden Sonntag treffen die Los Angeles Rams im Kampf um den Einzug in die Super Bowl auswärts auf die topgesetzten Seattle Seahawks.