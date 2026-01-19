AFC Championship Game fix! Patriots gewinnen Turnover-Festival

Die New England Patriots (#2) stehen erstmals seit der Saison 2018 wieder im AFC Championship Game!

Die Mannschaft von Mike Vrabel gewinnt am Sonntag in der Divisional-Round der NFL-Playoffs eine von Turnovern geprägte Partie mit 28:16 gegen die Houston Texans (#5).

Während Houston den Ball gleich fünf Mal an die gegnerische Defense herschenkt, darunter vier Interceptions von C.J. Stroud alleine in der ersten Halbzeit, fabriziert Patriots-Quarterback Drake Maye drei Turnovers (vier Fumbles, zwei davon von New England recovert, und eine Interception).

New England kämpft damit am kommenden Sonntag um den Einzug in die Super Bowl in Santa Clara (9.2.). Gegner im AFC Championship Game sind die in der AFC topgesetzten Denver Broncos.