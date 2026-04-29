Spanien-Youngster Jodar mit starkem Kampf gegen Sinner
Der Favorit schaffte in Madrid aber trotzdem in zwei Sätzen den Aufstieg ins Halbfinale. Mehrere Real-Madrid-Stars waren unter den Zuschauern.
Spaniens starker Tennis-Teenager Rafael Jodar hat dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner auf dem Weg ins Halbfinale des Masters-1.000 in Madrid einiges abverlangt.
Der 19-Jährige lieferte dem 24-jährigen Italiener am Mittwoch einen starken Kampf - auch vor den Augen einiger Real-Madrid-Fußballstars wie Jude Bellingham oder Thibaut Courtois.
Applaus auch von Real-Stars
Letztlich setzte sich Sinner mit 6:2,7:6(0) in knapp zwei Stunden durch - es war sein 21. Sieg in Serie. Der unterlegene Jodar wurde mit großem Applaus auch von Bellingham und dessen Real-Kollegen verabschiedet.
Im Halbfinale trifft Sinner auf den Franzosen Arthur Fils (Nr. 21), 6:3,6:4-Sieger gegen den Tschechen Jiri Lehecka (11).
Die zweite Halbfinalpaarung wird am Donnerstag in den Partien Casper Ruud (NOR-12) gegen Alexander Blockx (BEL) und Flavio Cobolli (ITA-10) gegen Alexander Zverev (GER-2) ermittelt.