Sinner, Jannik SIN
Jodar, Rafael JOD
Endstand
2:0
6:2 , 7:6
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Spanien-Youngster Jodar mit starkem Kampf gegen Sinner

Der Favorit schaffte in Madrid aber trotzdem in zwei Sätzen den Aufstieg ins Halbfinale. Mehrere Real-Madrid-Stars waren unter den Zuschauern.

Spanien-Youngster Jodar mit starkem Kampf gegen Sinner Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Spaniens starker Tennis-Teenager Rafael Jodar hat dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner auf dem Weg ins Halbfinale des Masters-1.000 in Madrid einiges abverlangt.

Der 19-Jährige lieferte dem 24-jährigen Italiener am Mittwoch einen starken Kampf - auch vor den Augen einiger Real-Madrid-Fußballstars wie Jude Bellingham oder Thibaut Courtois.

Applaus auch von Real-Stars

Letztlich setzte sich Sinner mit 6:2,7:6(0) in knapp zwei Stunden durch - es war sein 21. Sieg in Serie. Der unterlegene Jodar wurde mit großem Applaus auch von Bellingham und dessen Real-Kollegen verabschiedet.

Im Halbfinale trifft Sinner auf den Franzosen Arthur Fils (Nr. 21), 6:3,6:4-Sieger gegen den Tschechen Jiri Lehecka (11).

Die zweite Halbfinalpaarung wird am Donnerstag in den Partien Casper Ruud (NOR-12) gegen Alexander Blockx (BEL) und Flavio Cobolli (ITA-10) gegen Alexander Zverev (GER-2) ermittelt.

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