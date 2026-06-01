Schade! Potapova verpasst das French-Open-Viertelfinale

Für Anastasia Potapova ist bei den French Open im Achtelfinale Endstation.

Die Neo-Österreicherin (WTA-30.) muss sich am Montag gegen die Russin Anna Kalinskaya (WTA-24.) nach 2:50 Stunden mit 4:6, 6:2, 6:7(7:10) geschlagen geben.

Kalinskaya zieht zum ersten Mal in ein French-Open-Viertelfinale ein und trifft dort entweder auf Maja Chwalinska (POL/WTA-114.) oder Diane Parry (FRA/WTA-92.).

Potapova muss hingegen weiterhin auf ihr erstes Grand-Slam-Viertelfinale warten.

Kalinskaya kämpft sich in Satz eins zurück

Der erste Satz ist intensiv und zugleich ein Wechselbad der Gefühle. Potapova startet mit einem Break ins Spiel, kassiert aber sofort das Rebreak.

Mit einem weiteren Break geht Österreichs Nummer eins wieder in Führung und zieht in der Folge auf 4:1 davon.

Kalinskaya wirkt zwischendurch verunsichert, kann dann jedoch auf 4:4 ausgleichen. Jetzt hadert Potapova mit ihrem Spiel, sie muss den ersten Satz schließlich nach einem Rückhandfehler abgeben.

Aufs und Abs für beide Spielerinnen

Der zweite Durchgang startet erneut mit einem Break von Potapova.

Die Neo-Österreicherin ist zwar merklich unzufrieden mit ihrem Spiel, kann ihre Führung aber ausbauen und mit einem weiteren Break zum 5:2 für die Vorentscheidung im zweiten Satz sorgen.

Match-Tiebreak an Russin

Im dritten Satz ist Hochspannung geboten. Game drei dauert fast eine Viertelstunde, Kalinskaya bringt ihr Aufschlagspiel am Ende durch und geht mit 2:1 in Führung.

Die Russin wirkt nun befreit, erhöht schnell auf 4:1. Doch Potapova stemmt sich gegen das Aus und sichert sich mit einem Break die 5:4-Führung.

Kalinskaya bleibt eiskalt und stellt auf 5:5. Dann zeigt die Russin Nerven, ihr Doppelfehler bringt Potapova mit 6:5 voran. Es folgt wiederum der Ausgleich zum 6:6 und der Match-Tie-Break, in dem sich Kalinskaya schlussendlich mit 10:7 durchsetzt.

Sprung in der Weltrangliste

Für Potapova endet damit eine erfolgreiche Paris-Woche, in der sie in der 3. Runde die amtierende French-Open-Siegerin, und aktuelle Nummer vier der Welt, Coco Gauff eliminierte.

In der WTA-Weltrangliste macht sich ihre Leistung mit einem Sprung nach vorne bezahlt. Im Live-Ranking scheint Potapova nun auf Platz 26 auf - fünf Ränge hinter ihrem Career-High aus dem Jahr 2023.