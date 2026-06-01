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Kalinskaya, Anna KAL
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French Open LIVE: Anastasia Potapova - Anna Kalinskaya

Die Österreicherin kämpft am Montag um den Einzug ins Viertelfinale von Roland Garros. LIVE-Infos:

French Open LIVE: Anastasia Potapova - Anna Kalinskaya Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Tennis-Ass Anastasia Potapova bekommt es am Montag (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Achtelfinale der French Open mit ihrer ehemaligen Landsfrau Anna Kalinskaya zu tun.

Die Partie ist als erste des Tages auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt.

Potapova geht mit breiter Brust in das Duell, eliminierte sie vergangenen Samstag doch Coco Gauff (USA), die French-Open-Siegerin des Vorjahres sowie Nummer vier der Welt, in drei Sätzen.

Im direkten Duell mit Kalinskaya konnte Potapova bislang jedoch noch keinen Sieg feiern. Die 27-jährige Russin hatte bislang in beiden Spielen (zuletzt 2022 in Cincinnati) die Oberhand.

Kalinskaya liegt in der Weltrangliste auf Platz 24, Potapova auf Rang 30.

LIVE-Ticker:

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