French Open LIVE: Anastasia Potapova - Anna Kalinskaya

Österreichs Tennis-Ass Anastasia Potapova bekommt es am Montag (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Achtelfinale der French Open mit ihrer ehemaligen Landsfrau Anna Kalinskaya zu tun.

Die Partie ist als erste des Tages auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt.

Potapova geht mit breiter Brust in das Duell, eliminierte sie vergangenen Samstag doch Coco Gauff (USA), die French-Open-Siegerin des Vorjahres sowie Nummer vier der Welt, in drei Sätzen.

Im direkten Duell mit Kalinskaya konnte Potapova bislang jedoch noch keinen Sieg feiern. Die 27-jährige Russin hatte bislang in beiden Spielen (zuletzt 2022 in Cincinnati) die Oberhand.

Kalinskaya liegt in der Weltrangliste auf Platz 24, Potapova auf Rang 30.

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