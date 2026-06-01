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French Open LIVE: Anastasia Potapova - Anna Kalinskaya
Die Österreicherin kämpft am Montag um den Einzug ins Viertelfinale von Roland Garros. LIVE-Infos:
Österreichs Tennis-Ass Anastasia Potapova bekommt es am Montag (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Achtelfinale der French Open mit ihrer ehemaligen Landsfrau Anna Kalinskaya zu tun.
Die Partie ist als erste des Tages auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt.
Potapova geht mit breiter Brust in das Duell, eliminierte sie vergangenen Samstag doch Coco Gauff (USA), die French-Open-Siegerin des Vorjahres sowie Nummer vier der Welt, in drei Sätzen.
Im direkten Duell mit Kalinskaya konnte Potapova bislang jedoch noch keinen Sieg feiern. Die 27-jährige Russin hatte bislang in beiden Spielen (zuletzt 2022 in Cincinnati) die Oberhand.
Kalinskaya liegt in der Weltrangliste auf Platz 24, Potapova auf Rang 30.