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Comeback mit 44! Serena Williams kehrt auf die Tour zurück

Nach fast vier Jahren Pause gibt die US-Amerikanerin ihr Comeback auf der Tennisbühne.

Comeback mit 44! Serena Williams kehrt auf die Tour zurück Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Serena Williams ist zurück im Tennisport!

Beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club schlägt die 44-Jährige vier Jahre nach ihrem letzten offiziellen Spiel wieder auf. Das bestätigen die WTA und die Veranstalter des Turniers.

Das Turnier in London startet ab der kommenden Woche, Williams erhält eine Wildcard.

"Der Queen's Club scheint mir der perfekte Ort zu sein, um dieses neue Kapitel zu starten", so Williams. "Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der legendärsten Bühnen dieses Sports anzutreten."

Im Doppel mit einer 19-Jährigen?

Medienberichten zufolge soll Williams im Doppel an der Seite der 19-jährigen Victoria Mboko (Kanada) antreten. Darüber hinaus wird auch über eine Teilnahme der US-Amerikanerin am WTA-Turnier in Berlin spekuliert.

Williams führte die Weltrangliste 319 Wochen an und gewann 73 Titel auf der Tour. Nach den US Open 2022 trat sie vermeintlich zurück.

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