Grabher steigt in Wiesbaden ins Achtelfinale auf

Julia Grabher kann sich beim ITF-W100-Turnier in Wiesbaden in der ersten Runde mit 4:6, 7:6 (4), 6:3 gegen die Lokalmatadorin Juli Niemeier (WTA-412.) durchsetzen.

Die Dornbirnerin hatte gegen ihre Konkurrentin schwer zu kämpfen und lag am Dienstagabend bereits mit 4:6, 4:5 zurück. Daraufhin gelingt es Grabher noch, das Tiebreak zu erspielen, welches sie mit 7:4 für sich entscheidet.

Der entscheidende Satz musste aufgrund der einbrechenden Dunkelheit auf den nächsten Tag verlegt werden. Im Endeffekt gewinnt sie am Mittwoch in 2:42 Stunden 4:6, 7:6 (4), 6:3.

Im Achtelfinale trifft die Österreicherin auf die Nummer 185 der Welt, Anastasia Gasanova (RUS).