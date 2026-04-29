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Grabher steigt in Wiesbaden ins Achtelfinale auf

Das Duell musste über zwei Tage ausgetragen werden, nachdem es im entscheidenden Satz zu dunkel geworden war.

Grabher steigt in Wiesbaden ins Achtelfinale auf Foto: © GETTY
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Julia Grabher kann sich beim ITF-W100-Turnier in Wiesbaden in der ersten Runde mit 4:6, 7:6 (4), 6:3 gegen die Lokalmatadorin Juli Niemeier (WTA-412.) durchsetzen.

Die Dornbirnerin hatte gegen ihre Konkurrentin schwer zu kämpfen und lag am Dienstagabend bereits mit 4:6, 4:5 zurück. Daraufhin gelingt es Grabher noch, das Tiebreak zu erspielen, welches sie mit 7:4 für sich entscheidet.

Der entscheidende Satz musste aufgrund der einbrechenden Dunkelheit auf den nächsten Tag verlegt werden. Im Endeffekt gewinnt sie am Mittwoch in 2:42 Stunden 4:6, 7:6 (4), 6:3.

Im Achtelfinale trifft die Österreicherin auf die Nummer 185 der Welt, Anastasia Gasanova (RUS).

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