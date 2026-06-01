Berichte: Altmeisterin Serena Williams will in Berlin aufschlagen

Tennis-Legende Serena Williams plant ein Comeback beim WTA-Turnier in Berlin.

Informationen der Deutschen Presse-Agentur decken sich mit einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin aus den USA würde damit fast vier Jahre nach ihrem Rücktritt wieder auf der Tour aufschlagen.

Das Rasenturnier im Berliner Grunewald findet vom 13. bis 21. Juni statt und gilt als wichtige Vorbereitung auf das Turnier in Wimbledon.

Mboko heizte Gerüchte an

Zuletzt hatten sich die Hinweise auf ein Comeback verdichtet. Medien spekulierten zunächst über eine mögliche Teilnahme von Williams am Turnier im Londoner Queen's Club, das am 8. Juni beginnt. Dort soll sie im Doppel mit der Kanadierin Victoria Mboko spielen.

"Ich will ihr den Moment überlassen. Wenn sie bereit für ein Comeback ist, soll sie das auch verkünden", hatte Mboko bei den French Open auf eine entsprechende Frage geantwortet und die Gerüchte angeheizt.

Comeback-Gerüchte seit vergangenem Jahr

Williams ist für viele die beste Tennisspielerin der Geschichte, auch wenn die Australierin Margaret Court einen Major-Titel mehr auf dem Konto hat.

Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennis-Bühne verabschiedet. Gerüchte um ein bevorstehendes Comeback gibt es seit dem vergangenen Jahr, als Williams sich wieder für Doping-Tests angemeldet hatte.

Im Jänner hatte sie auf die Frage nach einem Comeback geantwortet: "Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiß es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert." Ihre Schwester Venus Williams (45) ist sporadisch noch auf der Tennis-Tour aktiv.