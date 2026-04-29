Barrios Vera, Tomas BAR
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
0:2
6:7 , 4:6
Viertelfinale! Neumayer in Mauthausen weiter

Der Salzburger trifft nun auf einen Serben. Sandro Kopp spielt am Donnerstag.

Viertelfinale! Neumayer in Mauthausen weiter
Textquelle: © APA
Der Salzburger Lukas Neumayer steht beim ATP100-Tennis-Challenger in Mauthausen im Viertelfinale.

Der 23-jährige Lokalmatador besiegt am Mittwoch den chilenischen Vorjahresfinalisten Tomas Barrios Vera 7:6(4), 6:4. Um das Halbfinale geht es für Neumayer gegen den Serben Laslo Djere.

Sandro Kopp, der einzig weitere Österreicher im Achtelfinale, spielt am Donnerstag, ab 10:00 Uhr gegen den Spanier David Jorda Sanchis.

Kopp vs. Jorda Sanchis - LIVE-Ticker>>>

