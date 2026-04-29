Lilli Tagger kratzt nach Achtelfinal-Sieg an Career-High

Lilli Tagger steht beim WTA-125-Turnier in Saint-Malo im Viertelfinale.

Im Achtelfinale setzt sich die 18-jährige Österreicherin am Mittwoch mit 6:4, 6:1 gegen Amandine Monnot (FRA/WTA-325.) durch.

Im ersten Satz gelingt ihr ein frühes Break zum 2:1, ehe sie kurz darauf das Re-Break zum 3:3 hinnehmen muss. Beim Stand von 4:4 gelingt Tagger erneut ein entscheidendes Break, sodass sie anschließend zum Satzgewinn aufschlägt.

Der zweite Satz verläuft deutlicher: Tagger gelingen drei Breaks, womit sie den Durchgang souverän mit 6:1 für sich entscheidet.

Bereits erste Runde souverän gemeistert

Zum Auftakt besiegte die an Nummer sechs gesetzte Österreicherin bereits Lokalmatadorin Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah klar mit 6:0, 6:4.

Mit dem Sieg könnte Lilli Tagger ein neues Career-High in der Weltrangliste winken. Im Live-Ranking ist sie aktuell auf Position 90 zu finden, ihre höchste Weltranglisten-Position war bislang Platz 91. Theoretisch könnte sie im Laufe der Woche aber noch von anderen Tennisspielerinnen überholt werden.

Im Viertelfinale wartet auf die Lienzerin nun die Siegerin aus dem Duell zwischen der an Nummer eins gesetzten Tereza Valentova (CZE/WTA-51.) und Claire Liu (USA/WTA-214.).