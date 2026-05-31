Titelfavorit Zverev zieht ins Viertelfinale der French Open ein
Der Deutsche ist von seinem ersten Grand-Slam-Titel noch drei Siege entfernt. Nach Startschwierigkeiten gewinnt Zverev auch das Achtelfinale.
Alexander Zverev hat dem großen Druck bei den French Open im Achtelfinale standgehalten und ist nur noch drei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Tenniskarriere entfernt.
Der 29-jährige Deutsche gewann am Sonntag nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Jesper de Jong aus den Niederlanden mit 7:6 (3), 6:4, 6:1. Damit steht Zverev beim Sandplatz-Spektakel in Paris zum sechsten Mal in Serie im Viertelfinale, dort trifft er auf den spanischen Jungstar Rafael Jodar.
Der 19-Jährige drehte gegen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2-Sieg.
Zverev zum "Turnierfavoriten" aufgestiegen
Zverev ist inzwischen der große Titelfavorit in Roland Garros. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sind bereits früh im Turnier ausgeschieden. Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist verletzungsbedingt nicht am Start.
Für den Traum vom ersten Triumph auf der Grand-Slam-Bühne wird sich Zverev aber noch steigern müssen im Vergleich zum Match gegen den Weltranglisten-106. De Jong.
Der Niederländer, der im ersten Satz mit 3:0 in Führung gegangen war, verpasste an seinem 26. Geburtstag die Sensation letztendlich klar.