de Jong, Jesper DE
Zverev, Alexander ZVE
Endstand
0:3
6:7 , 4:6 , 1:6
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NEWS

Titelfavorit Zverev zieht ins Viertelfinale der French Open ein

Der Deutsche ist von seinem ersten Grand-Slam-Titel noch drei Siege entfernt. Nach Startschwierigkeiten gewinnt Zverev auch das Achtelfinale.

Titelfavorit Zverev zieht ins Viertelfinale der French Open ein Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Alexander Zverev hat dem großen Druck bei den French Open im Achtelfinale standgehalten und ist nur noch drei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Tenniskarriere entfernt.

Der 29-jährige Deutsche gewann am Sonntag nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Jesper de Jong aus den Niederlanden mit 7:6 (3), 6:4, 6:1. Damit steht Zverev beim Sandplatz-Spektakel in Paris zum sechsten Mal in Serie im Viertelfinale, dort trifft er auf den spanischen Jungstar Rafael Jodar.

Der 19-Jährige drehte gegen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2-Sieg.

Zverev zum "Turnierfavoriten" aufgestiegen

Zverev ist inzwischen der große Titelfavorit in Roland Garros. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sind bereits früh im Turnier ausgeschieden. Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist verletzungsbedingt nicht am Start.

Für den Traum vom ersten Triumph auf der Grand-Slam-Bühne wird sich Zverev aber noch steigern müssen im Vergleich zum Match gegen den Weltranglisten-106. De Jong.

Der Niederländer, der im ersten Satz mit 3:0 in Führung gegangen war, verpasste an seinem 26. Geburtstag die Sensation letztendlich klar.

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