Ofner, Sebastian OFN
Brancaccio, Raul BRA
Endstand
2:0
6:3 , 6:4
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Ofner mit Sieg im Sechzehntelfinale von Parma

Beim Challenger-Turnier in Italien zieht der 30-Jährige mühelos in die nächste Runde ein.

Ofner mit Sieg im Sechzehntelfinale von Parma Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger-Turnier in Parma im Achtelfinale.

Die Nummer 123 der Weltrangliste besiegt den Italiener Raul Brancaccio (ATP-236.) mit 6:3, 6:4.

Im ersten Satz gibt Ofner keines seiner Aufschlagspiele aus der Hand, breakt den Lokalmatadoren beim Stand von 4:3. Im zweiten Satz kassiert Ofner dann ein Break, mit dem Re-Break zum 2:3 und einem weiteren Break zum 5:4 sichert sich der Österreicher aber in einer Gesamtspielzeit von 1:12 Stunden den Sieg.

Im Achtelfinale trifft Ofner auf den Sieger der Partie zwischen Enrico Dalla Valle (ESP-ATP-377.) und Alexander Weis (ITA/ATP-640.).

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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