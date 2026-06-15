Ofner mit Sieg im Sechzehntelfinale von Parma

Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger-Turnier in Parma im Achtelfinale.

Die Nummer 123 der Weltrangliste besiegt den Italiener Raul Brancaccio (ATP-236.) mit 6:3, 6:4.

Im ersten Satz gibt Ofner keines seiner Aufschlagspiele aus der Hand, breakt den Lokalmatadoren beim Stand von 4:3. Im zweiten Satz kassiert Ofner dann ein Break, mit dem Re-Break zum 2:3 und einem weiteren Break zum 5:4 sichert sich der Österreicher aber in einer Gesamtspielzeit von 1:12 Stunden den Sieg.

Im Achtelfinale trifft Ofner auf den Sieger der Partie zwischen Enrico Dalla Valle (ESP-ATP-377.) und Alexander Weis (ITA/ATP-640.).