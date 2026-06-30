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Zverev vs. Blockx: Wimbledon-Auftaktspiel im LIVE-Ticker

Zverev vs. Blockx heute LIVE: Schafft der Paris-Sieger den perfekten Auftakt in Wimbledon? Infos zu LIVE-Stream und das Match im LIVE-Ticker:

Zverev vs. Blockx: Wimbledon-Auftaktspiel im LIVE-Ticker Foto: © IMAGO / ISI Photos
Textquelle: © LAOLA1
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Der Paris-Sieger betritt heute die große Bühne in Wimbledon!

Alexander Zverev schlägt am heutigen Dienstag bei seinem Wimbledon-Auftakt gegen den Belgier Alexander Blockx auf. Gelingt der Start in die Rasen-Mission? Das Spiel siehst du bei Amazon Prime im LIVE-Stream>>>

Noch kein Turniersieg auf Rasen

Alexander Zverev will den Schwung seines ersten Grand-Slam-Sieges aus Paris nutzen, um endlich auch auf dem heiligen Rasen von London voll durchzustarten.

Bislang gilt das Grün an der Church Road als schwieriges Pflaster für die Nummer drei der Welt: Keinen seiner 25 ATP-Titel holt er auf Rasen, in Wimbledon steht er noch nie im Viertelfinale und kassiert im Vorjahr sogar eine bittere Erstrunden-Pleite. Das soll sich heute ändern!

Zverev live im Stream & Ticker

Wer keine Sekunde des Matches verpassen will, hat zwei Optionen:

  • Live-Stream: Der Streaminganbieter Amazon Prime Video überträgt die Partie live. Ein hochkarätiges Expertenteam rund um die Ex-Champions Michael Stich und Angelique Kerber liefert dazu alle Analysen direkt aus London. Live-Stream-Übersicht>>>

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Das Match ist als zweites Spiel auf dem Centre Court (nach Swiatek, Start 14:30 Uhr MESZ) angesetzt.

Zverev vs. Blockx im LIVE-Ticker:

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