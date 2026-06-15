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Misolic-Update! Neuer Coach, Rückkehr muss warten

Für Filip Misolic kommt Kitzbühel wohl zu früh. Die Arbeit - auch mit seinem Neo-Coach - ist dennoch bereits im Gange.

Misolic-Update! Neuer Coach, Rückkehr muss warten Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Seit seiner Aufgabe Mitte Februar beim ATP-Challenger in Lille ist Filip Misolic außer Gefecht.

Österreichs damals einziger Top-100-Tennisspieler zog sich eine Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle zu und arbeitet aktuell in Zagreb an seinem Comeback.

Dieses wird laut Informationen aus seinem Umfeld vom Montag aber voraussichtlich nicht vor August erfolgen.

Somit ist auch ein Antreten beim Sandplatz-Heimturnier in Kitzbühel (ab 20. Juli) unwahrscheinlich.

Ex-Berdych-Coach neu an Misolics Seite

Misolic kann zwar mittlerweile im Training auch wieder aus dem Lauf schlagen, für wettkampfmäßiges Tennis ist er aber noch nicht bereit. Immerhin ist er aktuell aber schmerzfrei.

Der Steirer mit kroatischen Wurzeln hat mittlerweile einen neuen Trainer. Luka Kutanjac, der zuvor u.a. mit Ex-Top-Ten-Mann Tomas Berdych zusammengearbeitet hat, heißt der neue Mann an der Seite des ÖTV-Davis-Cup-Spielers.

Der Kitzbühel-Finalist von 2022 hat bisher noch kein "geschütztes Ranking" beantragt, dieses wäre erst nach einem Ausfall von sechs Monaten (August) möglich.

Das Ranking von Misolic hat sich seit seiner Verletzung verdoppelt, er ist von Rang 81 auf aktuell 162 zurückgefallen.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

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