Ofner mit neuem Trainer und Elan: "Die Freude ist groß"

Für den 29-jährigen Steirer beginnt die Saison beim Challenger in Canberra. Zuvor gibt er Einblicke in die Vorbereitung und die Zusammenarbeit mit seinem neuen Trainer.

Ofner mit neuem Trainer und Elan: "Die Freude ist groß" Foto: © GEPA
Sebastian Ofner greift im Jahr 2026 neu an.

Nach der Trennung von seinem langjährigen Coach Stefan Rettl weilt Ofner in Australiens Hauptstadt Canberra, wo er ab Montag beim Challenger-Turnier seine Saison beginnt.

Dort trifft er am frühen Montagmorgen auf die ehemalige Nummer 23 der Welt Dusan Lajovic aus Serbien.

Seit November im Training

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt der Steirer über seine Vorbereitung: "Die Freude ist groß. Ich habe doch mit ein paar Dingen zu kämpfen gehabt. Seit Mitte November bin ich im Training, wobei sich der Umfang erst gesteigert hat."

Ofner musste im vergangenen Jahr früher die Saison beenden, weil ihn Schmerzen im rechten Handgelenk und in den beiden 2024 operierten Fersen plagten.

Zu Saisonbeginn arbeitet Ofner erst einmal mit Philip Bachmaier zusammen. Über diesen sagt der Steirer: "Er ist Trainer und ich kenne ihn schon sehr lange. Es passt gut, er wird mich jetzt sicherlich öfter begleiten und dann werde ich schauen, dass ich jemanden finde, der mich auch auf längerer Basis begleiten kann."

Nach seinem Auftritt in Canberra geht es gleich weiter zur Qualifikation der Australian Open.

