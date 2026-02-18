NEWS

Super-Bowl-Champion steht zum Verkauf

Kurz nach dem Sieg beim Super Bowl LX soll die Franchise an einen neuen Eigentümer übergeben werden.

Super-Bowl-Champion steht zum Verkauf Foto: © GETTY
Der Super Bowl-Champion Seattle Seahawks soll verkauft werden.

Kostenpunkt werden wohl sieben bis acht Milliarden Dollar sein.

Damit soll der Wille von Eigentümer Paul Allen, der bereits 2018 verstorben ist, erfüllt werden, der die Franchise 1997 für 200 Millionen Dollar übernommen hat. Nach seinem Ableben war seine Schwester Jody als Testamentsvollstreckerin des Nachlasses eingesetzt.

Die Summe soll vollständig wohltätigen Zwecken gespendet werden. Das berichtet "Sky".

Die besten Bilder Bad Bunnys Super-Bowl-Halftime-Show

Slideshow starten

20 Bilder

