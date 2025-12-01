Ofner-Trennung von langjährigem Trainer

Sebastian Ofner wird in der kommenden Saison nicht mehr von seinem langjährigen Touring-Coach Steve Rettl begleitet werden.

Dies gibt der Betreuer am Montag auf seinem Instagram-Account bekannt: "Danke für die letzten fünf Jahre, in denen ich dich mit voller Energie, Freude und Leidenschaft, auf deinem Weg begleiten durfte", erklärt der Steirer dort.

Ofner hat seinen Trainingsstützpunkt in Traiskirchen bei Wolfgang Thiem, auf der ATP-Tour wurde er allerdings in den letzten Jahren meist von Rettl begleitet. In dieser Zeit erreichte der Steirer unter anderem das Achtelfinale bei den French Open 2023 und spielte sich im ATP-Ranking bis auf Position 37 nach vorne.

"Unglaublich wertvolle gemeinsame Reise"

"Es war eine unglaublich wertvolle gemeinsame Reise, für die ich sehr dankbar bin und auf die ich mit großem Stolz zurückblicke", bedankt sich Rettl für die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Schützling.

Dass die Trennung im Guten ablief, zeigt auch die Antwort Ofners unter Rettls Posting: "Danke Steve waren geile Jahre wünsch dir auch nur das Beste!"

Derzeit bereitet sich Ofner auf die kommende Saison vor. 2025 konnte er nach einer Fuß-Operation erst verspätet in die Saison starten. Nach guten Ergebnissen traten im Sommer allerdings wieder Schmerzen in der Ferse auf, vermutlich aufgrund eines Knochenmarködems (Bericht>>>). 2026 will der Steirer wieder voll durchstarten.