Kasatkina, Daria KAS
Potapova, Anastasia POT
Endstand
1:2
5:7 , 6:4 , 4:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Neo-Österreicherin feiert erfolgreichen Jahresauftakt

Anastasia Potapova findet in Brisbane gut ins neue Tennisjahr. In Auckland gibt es für Österreich Licht und Schatten.

Neo-Österreicherin feiert erfolgreichen Jahresauftakt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Aufruhr war groß, als der Österreichische Tennisverband bekannt gab, dass Anastasia Potapova künftig für Österreich spielen wird.

Der Neubeginn verläuft für die 24-Jährige nun mit einem Sieg. Sie setzt sich beim WTA-500-Turnier in Brisbane in drei Sätzen mit 7:5, 4:6, 6:4 gegen Daria Kasatkina (WTA-37./ Australien) durch.

Es ist das Duell zweier Spielerinnen, die einen Nationenwechsel vollzogen haben. In der nächsten Runde trifft Potapova am kommenden Dienstag auf Diana Schneider (WTA-11.).

Tagger scheitert in Auckland-Quali

Beim WTA-250-Turnier in Auckland gibt es für Österreichs Spielerinnen Licht und Schatten. Sinja Kraus übersteht ihre zweite Runde gegen Kristina Mladenovic in zwei Sätzen (7:5, 7:5). Die Auslosung bringt ein rot-weiß-rotes Auftaktduell: Kraus trifft auf ihre Landsfrau Julia Grabher.

Eine dritte heimische Spielerin wird nicht im Hauptfeld vertreten sein. Lilli Tagger scheidet nach ihrem Comeback-Sieg in der ersten Runde aus. Sie unterliegt der Ukrainerin Yuliia Stardubtseva (WTA-113.) mit 1:6 und 1:6.

Mehr zum Thema

Tagger startet siegreich ins neue Tennis-Jahr!

Tagger startet siegreich ins neue Tennis-Jahr!

Tennis - WTA
6
Verpatzter Auftakt für Filip Misolic

Verpatzter Auftakt für Filip Misolic

Tennis - ATP
Darts-Star Littler: Eine "lebensverändernde" Titelverteidigung

Darts-Star Littler: Eine "lebensverändernde" Titelverteidigung

Mehr Sport
11
Littler und seine Vorgänger: Die Wunderkinder des Weltsports

Littler und seine Vorgänger: Die Wunderkinder des Weltsports

Mehr Sport
4
Alle Darts-Weltmeister der PDC-Geschichte

Alle Darts-Weltmeister der PDC-Geschichte

Mehr Sport
2
Pure Dominanz! Littler ist erneut Darts-Weltmeister

Pure Dominanz! Littler ist erneut Darts-Weltmeister

Mehr Sport
14
Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Mehr Sport
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Sinja Kraus Julia Grabher Auckland Brisbane Lilli Tagger Anastasia Potapova