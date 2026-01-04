Neo-Österreicherin feiert erfolgreichen Jahresauftakt

Der Aufruhr war groß, als der Österreichische Tennisverband bekannt gab, dass Anastasia Potapova künftig für Österreich spielen wird.

Der Neubeginn verläuft für die 24-Jährige nun mit einem Sieg. Sie setzt sich beim WTA-500-Turnier in Brisbane in drei Sätzen mit 7:5, 4:6, 6:4 gegen Daria Kasatkina (WTA-37./ Australien) durch.

Es ist das Duell zweier Spielerinnen, die einen Nationenwechsel vollzogen haben. In der nächsten Runde trifft Potapova am kommenden Dienstag auf Diana Schneider (WTA-11.).

Tagger scheitert in Auckland-Quali

Beim WTA-250-Turnier in Auckland gibt es für Österreichs Spielerinnen Licht und Schatten. Sinja Kraus übersteht ihre zweite Runde gegen Kristina Mladenovic in zwei Sätzen (7:5, 7:5). Die Auslosung bringt ein rot-weiß-rotes Auftaktduell: Kraus trifft auf ihre Landsfrau Julia Grabher.

Eine dritte heimische Spielerin wird nicht im Hauptfeld vertreten sein. Lilli Tagger scheidet nach ihrem Comeback-Sieg in der ersten Runde aus. Sie unterliegt der Ukrainerin Yuliia Stardubtseva (WTA-113.) mit 1:6 und 1:6.