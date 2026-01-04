-
Neo-Österreicherin feiert erfolgreichen Jahresauftakt
Anastasia Potapova findet in Brisbane gut ins neue Tennisjahr. In Auckland gibt es für Österreich Licht und Schatten.
Der Aufruhr war groß, als der Österreichische Tennisverband bekannt gab, dass Anastasia Potapova künftig für Österreich spielen wird.
Der Neubeginn verläuft für die 24-Jährige nun mit einem Sieg. Sie setzt sich beim WTA-500-Turnier in Brisbane in drei Sätzen mit 7:5, 4:6, 6:4 gegen Daria Kasatkina (WTA-37./ Australien) durch.
Es ist das Duell zweier Spielerinnen, die einen Nationenwechsel vollzogen haben. In der nächsten Runde trifft Potapova am kommenden Dienstag auf Diana Schneider (WTA-11.).
Tagger scheitert in Auckland-Quali
Beim WTA-250-Turnier in Auckland gibt es für Österreichs Spielerinnen Licht und Schatten. Sinja Kraus übersteht ihre zweite Runde gegen Kristina Mladenovic in zwei Sätzen (7:5, 7:5). Die Auslosung bringt ein rot-weiß-rotes Auftaktduell: Kraus trifft auf ihre Landsfrau Julia Grabher.
Eine dritte heimische Spielerin wird nicht im Hauptfeld vertreten sein. Lilli Tagger scheidet nach ihrem Comeback-Sieg in der ersten Runde aus. Sie unterliegt der Ukrainerin Yuliia Stardubtseva (WTA-113.) mit 1:6 und 1:6.