Miedler/Cabral scheitern im Viertelfinale von Doha
Das österreichisch-portugiesische Doppel verliert in zwei Sätzen gegen zwei Franzosen.
Österreichs Doppel-Ass Lucas Miedler muss sich gemeinsam mit seinem Partner Francisco Cabral im Viertelfinale des ATP-Turniers in Doha geschlagen geben.
In zwei Sätzen verliert das österreichisch-portugiesische Duo mit 4:6, 6:7 gegen die Franzosen Halys/Herbert. Die Qualifikanten treffen im Halbfinale auf die topgesetzten Cash/Glasspool aus England.
Miedler/Cabral waren die Nummer vier der Setzliste.