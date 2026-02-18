Cabral F / Miedler L C/M
Halys Q / Herbert P-H H/H
Endstand
0:2
4:6 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Miedler/Cabral scheitern im Viertelfinale von Doha

Das österreichisch-portugiesische Doppel verliert in zwei Sätzen gegen zwei Franzosen.

Miedler/Cabral scheitern im Viertelfinale von Doha Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Doppel-Ass Lucas Miedler muss sich gemeinsam mit seinem Partner Francisco Cabral im Viertelfinale des ATP-Turniers in Doha geschlagen geben.

In zwei Sätzen verliert das österreichisch-portugiesische Duo mit 4:6, 6:7 gegen die Franzosen Halys/Herbert. Die Qualifikanten treffen im Halbfinale auf die topgesetzten Cash/Glasspool aus England.

Miedler/Cabral waren die Nummer vier der Setzliste.

Mehr zum Thema

Schwärzler besiegt ehemalige Nummer sieben der Welt

Schwärzler besiegt ehemalige Nummer sieben der Welt

Tennis - ATP
3
Negativserie hält an: Ofner bei Challenger früh geschlagen

Negativserie hält an: Ofner bei Challenger früh geschlagen

Tennis - ATP
8
Premier League: Warum Luke Littler ein Freilos bekommen könnte

Premier League: Warum Luke Littler ein Freilos bekommen könnte

Mehr Sport
Ex-Boxweltmeister Pacquiao kehrt nochmal zurück

Ex-Boxweltmeister Pacquiao kehrt nochmal zurück

Boxen
"Ein bisschen schmerzt es": Gasser verabschiedet sich von Olympia

"Ein bisschen schmerzt es": Gasser verabschiedet sich von Olympia

Olympia
Olympia LIVE: Große NHL-Power mit Kanada gegen Tschechien

Olympia LIVE: Große NHL-Power mit Kanada gegen Tschechien

Olympia
10
Shiffrin nach Gold: "Ich hatte große Angst vor diesem Moment"

Shiffrin nach Gold: "Ich hatte große Angst vor diesem Moment"

Olympia
1

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Lucas Miedler