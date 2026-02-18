Miedler/Cabral scheitern im Viertelfinale von Doha

Österreichs Doppel-Ass Lucas Miedler muss sich gemeinsam mit seinem Partner Francisco Cabral im Viertelfinale des ATP-Turniers in Doha geschlagen geben.

In zwei Sätzen verliert das österreichisch-portugiesische Duo mit 4:6, 6:7 gegen die Franzosen Halys/Herbert. Die Qualifikanten treffen im Halbfinale auf die topgesetzten Cash/Glasspool aus England.

Miedler/Cabral waren die Nummer vier der Setzliste.